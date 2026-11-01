В Кремле рассказали о рвении Зеленского к диалогу с Путиным: Украинец может приехать в Москву Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский через различные каналы передает сигналы о желании провести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

По словам представителя Кремля, украинский политик продолжает демонстрировать заинтересованность в личном разговоре с главой российского государства. При этом Москва по-прежнему готова принять его для проведения встречи.

«Он же передает сигналы через различные источники. Хочет (поговорить - прим.ред.). Раз хочет так уж переговорить – пусть приезжает», — заявил Ушаков.

Таким образом, российская сторона сохраняет ранее озвученное предложение провести переговоры непосредственно в Москве. О каких-либо договоренностях по дате возможной встречи пока не сообщается.

Ранее военкор KP.RU Александр Коц рассказал, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере передали Путину пожелание Зеленского поговорить с ним лично. В ответ российский лидер вновь пригласил украинского политика в Москву, пообещав обеспечить необходимые условия, включая гарантии безопасности. Вопрос обсуждался во время телефонных переговоров 27 октября.