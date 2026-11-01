Каллас выступила против участия Владимира Путина в саммите G20 в Майами Фото: REUTERS.

Сторонница войны и отпетая русофобка Кая Каллас, занимающая пост главы Евродипломатии, выступила против приглашения президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами. Хотя её никто и не спрашивал, но такая сейчас доля у евробюрократов - самим напоминать о себе, ввиду тотального отсутствия влияния.

По словам Каллас, участие Владимира Путина в декабрьском саммите G20 во Флориде может "восстановить Россию на международных форумах". Каллас прямо заявила, что она против нормализации отношений с Россией, и считает, что нужно продолжать эскалацию.

"Приглашение США на этот саммит вызывает множество серьезных вопросов", - заявила Каллас.

Отметим, что саммит проводят США, которые выступили инициаторами приглашения российского лидера на мероприятие. Мнение Каллас в этом вопросе, как и в целом в мировой политике 2026 года, ничтожно мало даже в самом Брюсселе. Она регулярно выступает перед пустыми залами, так как даже её коллеги не приходят послушать русофобские демарши, транслируемые ею с трибуны, над чем уже не раз подшучивали и на Западе, и в России - Дмитрий Медведев, например.

Что до участия России - оно даже ещё не согласовано и не одобрено в Кремле. Москва, конечно, поблагодарила за приглашение. Может быть даже пришлёт компетентного представителя. Но будет ли это сам Путин - большой и сомнительный вопрос.