Франция массово гоняется за демонстрантами: за решеткой уже оказалось больше 500 человек Фото: REUTERS.

Во Франции во время массовых акций протеста 31 октября задержали более 560 человек. Об этом сообщает радиостанция Ici со ссылкой на данные Министерства внутренних дел республики.

По информации ведомства, к 23:00 по московскому времени число задержанных достигло 565. Всего на демонстрации в разных городах страны вышли более 320 тысяч человек.

В Париже к концу протестного марша начались столкновения с полицией. Агрессивно настроенные участники акции забрасывали правоохранителей камнями и бутылками. В ответ силовики применили слезоточивый газ и шумовые гранаты.

Беспорядки также произошли в Тулузе и Марселе. Протестующие выступали против роста стоимости жизни и политики французских властей. Нынешние демонстрации стали продолжением массовых выступлений 17 и 24 октября, которые сопровождались погромами и разграблением магазинов.

Неделей ранее во Франции прошла еще одна волна протестов, собравшая порядка 410 тысяч человек. Недовольство жителей вызвали экономические проблемы, снижение покупательной способности и ситуация в образовании. На этом фоне власти усилили меры безопасности, а демонстранты продолжили требовать изменений в социальной политике государства.