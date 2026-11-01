В Германии нашли виноватого в побоищах и разрушениях на улицах: Мерцу снова досталось Фото: REUTERS.

Сопредседатель оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алис Вайдель обвинила правящий Христианско-демократический союз (ХДС) в массовых беспорядках, охвативших немецкие города. Об этом политик написала в социальной сети X.

По мнению Вайдель, происходящее стало следствием многолетней политики ХДС, который возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц. В частности, она обвинила правящую партию в поддержке левых радикалов и отсутствии должного контроля за миграцией.

«Вчерашние уличные беспорядки являются результатом прежде всего политики ХДС, который много лет заигрывал с левым экстремизмом и поощрял его, а также с неконтролируемой миграцией, при которой преступники могут не бояться никаких последствий», — заявила Вайдель.

Свою публикацию политик сопроводила видеозаписью погромов во Франкфурте-на-Майне. Она также призвала немецкие власти сделать выводы из произошедшего и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим полицейским.

Массовые демонстрации прошли 31 октября более чем в 30 городах Германии. В Берлине протестующие забрасывали правоохранителей пиротехникой, бутылками и яйцами, в Гамбурге поджигали баррикады, а в Кельне полиция применила водометы. Наиболее серьезные беспорядки произошли во Франкфурте-на-Майне, где участники погромов грабили магазины. Там задержали более 30 человек.

Ранее KP.RU рассказывала о массовых протестах молодежного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt) в Германии. Участники выступили против роста стоимости жизни, нехватки доступного жилья и возможного возвращения обязательной военной службы. Демонстранты также потребовали увеличить финансирование образования и социальных программ вместо наращивания военных расходов.