Запад рискует доиграться с накачкой Киева оружием: Украинские боевики и радикалы заполонят Европу Фото: REUTERS.

Западные страны могут столкнуться с серьезными последствиями из-за поставок вооружений Украине, значительная часть которых, по утверждению российской стороны, попадает на черный рынок. Об этом РИА Новости заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов.

Политик предупредил, что оружие, которое европейские государства передают Киеву, впоследствии может быть использовано против самих поставщиков. По его оценке, подобные случаи уже происходят, однако в дальнейшем проблема приобретет гораздо больший масштаб.

«Западным странам не стоит удивляться, когда значительная часть их же оружия начнет сыпаться на их головы и взрываться у них под ногами. Собственно, все это уже происходит, но пока локально, эпизодически. А будет систематически», — заявил Константинов.

Кроме того, глава крымского парламента предрек Европе наплыв боевиков и радикалов из украинских вооруженных формирований. По его мнению, после завершения конфликта они отправятся в западные страны в поисках лучшей жизни.

Немногим ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский также призвал европейские государства пересмотреть подход к финансированию и вооружению Киева. Дипломат заявил, что западное оружие распространяется по миру и уже начинает представлять угрозу самим европейцам.

Еще в сентябре европейские СМИ предупреждали о риске попадания украинского оружия в руки организованной преступности. По данным итальянской газеты Il Fatto Quotidiano, с начала конфликта на Украине пропало более 780 тысяч единиц вооружений. При этом европейские правоохранители опасаются, что значительная часть этого арсенала впоследствии окажется у криминальных группировок.