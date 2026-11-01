Ушаков: Первые раунды переговоров по Украине будут трехсторонними, без Европы Фото: REUTERS.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта начнутся в формате трехсторонней встречи с участием России, США и Украины. Европа там не предусмотрена. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для информационной службы "Вести".

"Может, этот стол, может, какой-то другой, столы найдутся там потом. Но начать нужно именно так, потому что мы имеем с американцами рабочие контакты. Поэтому логично, конечно, чтобы в трехстороннем формате прошли по крайней мере первые раунды переговоров", - заявил Ушаков в ответ на вопрос об участии Евросоюза.

Напомним, что Юрий Ушаков уже сообщал о начале обсуждения американскими и российскими представителями дат трехсторонних переговоров, которые пройдут в Абу-Даби. Подготовка идет полным ходом.

Ранее KP.RU сообщил, что западные СМИ полагают, будто бы Евросоюз готовит к переговорам в Абу-Даби "адекватные варианты" капитуляции Украины.