Запад готовит Украину к капитуляции Фото: REUTERS.

Телефонный звонок президенту России лидеров Финляндии и Норвегии, так взбудораживший Европу, подал ясный сигнал: украинский конфликт пора решать на переговорах с учетом интересов всех сторон и реальной ситуации, сложившейся на земле, а не бредить о капитуляции Москвы.

И неслучайно в авторитетных западных СМИ, неизменно бывших на стороне киевского режима, стали вдруг рассуждать, что такое «победа» или «поражение» в этом конфликте. Если заключат мирное соглашение, будет ли это означать, что Россия победила? И даже такой вопрос: защищает ли Украина всю Европу?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в США, в Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20. У западных членов «двадцатки», опекающих Киев, будет возможность обсудить с ним наметившийся перелом в ситуации вокруг Украины. Другой вопрос, захотят ли они это сделать.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в США, в Атланту для участия во встрече глав МИД стран G20. Фото: REUTERS.

МОМЕНТ ИСТИНЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ

Британское издание The Spectator пытается дать ответы, явно желая выбраться из ловушки, в которую Европа, исключавшая любые шаги навстречу России, загнала саму себя.

«Если Европа действительно придерживается такой позиции, почему она приобрела у РФ нефти и газа на 230 миллиардов евро — и продолжает их закупать?», - резонно спрашивает автор статьи.

Он вообще позволяет себе такую крамолу, что впору в Европе дело на него заводить: «Доказательств того, что Путин действительно намерен напасть на НАТО, исчезающе мало — если они вообще существуют…На прошлой неделе Путин вообще назвал заявления об угрозе российского вторжения в Европу «политической шизофренией».

ГОТОВЯТ ОБОСНОВАНИЯ КАПИТУЛЯЦИИ УКРАИНЫ

Автор публикации успокаивает тех, кому может стать плохо от подобных заявлений: мол, решиться на войну против НАТО, «сильнейшего военного союза мира», могут только безумцы, к которым российских руководителей не отнесешь. Немецкий канцлер Мерц и французский президент Макрон, видно, просто не верят в совокупную мощь Запада, потому и запугивают Европу «российской угрозой».

Рассуждая, что такое «победа» и «поражение», автор британского издания подслащивает горькую пилюлю для Зеленского. Оказывается, Украина «вопреки всем ожиданиям сумела остановить гораздо более крупного и лучше вооруженного соседа», и в этом – «ее стратегическая и нравственная победа».

Ага. Так это Украина одна-одинехонька воевала с Россией все это время? А где была та же Европа и другие союзники Зеленского, обещавшие ему столько помощи, сколько понадобится? Бросили Киев на произвол Москвы, а теперь суете ему пустышку «нравственной победы»?

Тут пропагандистский носок у The Spectator явно не штопается. Ну да Бог с ним. Главное обоснование киевского поражения - после прекращения огня и проведения новой фактической границы Украина останется свободной и демократической страной, незыблемо ориентированной на Запад… «Будет ли это капитуляцией, если Украина потеряет часть территории, но сохранит свободу?» Красиво говорит!

Шаг навстречу лидеров Финляндии и Норвегии, так взбудораживший Европу, подал ясный сигнал: украинский конфликт пора решать на переговорах Фото: REUTERS.

УСЛОВИЯ ОКОНЧАНИЯ СВО: РАЗДЕЛ ТЕРРИТОРИИ И НИКАКОГО НАТО

Но принципиально важные выводы автор публикации все же делает. Во-первых: «Болезненный, хотя и необходимый поиск компромисса вот-вот начнется».

Во-вторых: «Российская экономика и политический контроль Путина оказались гораздо прочнее, чем мы ожидали. В то же время из-за уязвимости Европы в энергетической сфере, следствия ее же «зеленого» курса, деньги исправно продолжают поступать в российскую казну, несмотря на 22 пакета санкций».

И, наконец, то, что все больше становится очевидным для Запада: «До мира еще далеко. Но общие очертания будущего урегулирования уже очевидны: раздел территории и гарантии безопасности, не предполагающие вступления Украины в НАТО».

Пусть Зеленского убаюкивают извращенным толкованием его «победы» - это когда сотни тысяч убитых украинцев, разрушенная экономика, обезлюдевшая страна? И все это из-за «территориальной целостности» и химеры вступления в Альянс?

Хорош победитель, если может прикрыть наготу лишь одним фиговым листком, названным «свободой».

Украинцы и европейцы непременно обвинят Трампа в том, что он воткнул Киеву нож в спину, настаивая на окончании конфликта, пишет The Spectator. Но президент США лишь констатирует очевидное: чем раньше его удастся закончить, тем лучше - пока у Киева совсем не закончились деньги и люди.

А чтобы это доходило и до ярых сторонников Зеленского, подбивающих его воевать до последнего украинца, чиновники Пентагона, как сообщает Reuters, в последние недели указали ряду стран НАТО — в первую очередь странам Балтии, — что их конфронтационные заявления о якобы исходящей от России угрозе вредят безопасности в Европе.

Так что автор The Spectator явно действует заодно с Пентагоном.

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