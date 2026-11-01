Пасечник: четыре человека погибли при атаках ВСУ на ЛНР Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Четыре человека погибли, ещё двое пострадали в результате украинских атак на Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, накануне вечером на дороге в Беловодском районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус, развозивший работников маслозавода после смены: погиб мужчина, ещё две женщины пострадали. А на участке дороги Старобельск — Беловодск дрон атаковал легковой автомобиль — там погибли женщина и мужчина. Ещё один БПЛА ударил по машине в районе села Раздольное, погиб мужчина.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооружённые силы Украины на прошлой неделе до 1,2 тысячи раз в сутки били по российским гражданским объектам. По его словам, за неделю число подобных атак достигло 8,2 тысячи.