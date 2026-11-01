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НовостиПроисшествия1 ноября 2026 10:33

Пасечник: четыре человека погибли при атаках ВСУ на ЛНР

Две женщины пострадали в результате атаки ВСУ на автобус, развозивший работников маслозавода после смены
Мария СПИРИДОНОВА
Пасечник: четыре человека погибли при атаках ВСУ на ЛНР

Пасечник: четыре человека погибли при атаках ВСУ на ЛНР

Фото: Юлия АНДРИЕНКО.

Четыре человека погибли, ещё двое пострадали в результате украинских атак на Луганскую народную республику (ЛНР). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, накануне вечером на дороге в Беловодском районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус, развозивший работников маслозавода после смены: погиб мужчина, ещё две женщины пострадали. А на участке дороги Старобельск — Беловодск дрон атаковал легковой автомобиль — там погибли женщина и мужчина. Ещё один БПЛА ударил по машине в районе села Раздольное, погиб мужчина.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что Вооружённые силы Украины на прошлой неделе до 1,2 тысячи раз в сутки били по российским гражданским объектам. По его словам, за неделю число подобных атак достигло 8,2 тысячи.