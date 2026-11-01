Отец Юлии Началовой заявил, что у него нашли рак после мучительной смерти дочери Фото: Николай КРИВИЧ.

Обнаруженные после концерта в Санкт-Петербурге мозоли стали началом трагедии для певицы Юлии Началовой и её семьи. Звезда, как уже бывало, натёрла пальцы ног, но не придала этому значения. Закончилось все драматически. Инфекция вызвала абсцесс, и состояние певицы ухудшилось, впоследствии она умерла. Отец певицы Виктор Началов рассказал в программе «Сегодня вечером», что после смерти дочери у него нашли рак.

Виктор Началов вспомнил, что сначала повреждения Юлии не казались опасными, и она пыталась справиться сама. Родные просили её обратиться к врачам, но она не соглашалась. Когда ситуация ухудшилась - врачи предлагали удалить повреждённые пальцы, но Началова отказалась снова.

Когда состояние стало критическим, Юлию госпитализировали, но инфекция уже распространилась, и усилия врачей не помогли. Виктор винит себя за то, что не настоял на решительных действиях.

«Ей предлагали удаление пальцев, мы пытались на неё повлиять, чтобы как-то… Она всё: Ладно, папа, у тебя мозолей никогда не было что ли? Перестань. И как-то умела убеждать…», - говорит Началов.

Отец Началовой заявил, что после её гибели он не понимал, зачем дальше жить. Однако ради своей внучки Веры он нашёл в себе силы продолжать. Спустя три месяца после смерти дочери композитору сообщили о тяжёлом диагнозе - раке кишечника.

«Один наш хороший товарищ пригласил в Израиль, в Хайфу. Он сам медик, профессор. У него своя клиника. И там у меня нашлась онкология. Тут же ее убрали. И он сказал, что меня спасла Юлия», - сказал отец артистки.

Ранее KP.RU сообщил, что Юлия Началова умерла в возрасте 39 лет. Певицы не стало 16 марта 2019 года.