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НовостиПолитика1 ноября 2026 10:57

РФ требует от Гааги расследовать осквернение кладбища советских воинов

Предыдущий акт вандализма на кладбище советских воинов в Нидерландах не повлёк должных правовых последствий, заявили в посольстве России
Мария СПИРИДОНОВА
В Нидерландах второй раз за год осквернили мемориал памяти советским воинам. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

В Нидерландах второй раз за год осквернили мемориал памяти советским воинам. Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Посольство РФ в Гааге потребовало от властей Нидерландов незамедлительного расследования по факту осквернения кладбища советских воинов. Об этом диппредставительство заявило ТАСС.

Телеканал RTV Utrecht накануне сообщил, что в Нидерландах неизвестные осквернили мемориал на кладбище советских воинов. Речь идёт о кладбище, которое является частью мемориального комплекса «Эревелд» и расположено под городом Лесден в провинции Утрехт. Злоумышленники нанесли на некоторые части мемориала памяти героев Великой Отечественной войны граффити красной и чёрной краской.

По словам представителей посольства, Москва ждёт полноценного и объективного расследования, установления и привлечения виновных к ответственности. В дипмиссии рассчитывают, что на этот раз компетентные органы Королевства не ограничатся формальным реагированием, а предпримут реальные шаги для поиска виновных и предотвращения аналогичных преступлений. В посольстве напомнили, что предыдущий акт вандализма в отношении мемориального комплекса, совершённый в июле, не повлёк должных правовых последствий.

В посольстве добавили, что внимательно следят за ситуацией и поддерживают постоянный контакт с руководством фонда «Советское поле славы», управляющего кладбищем.