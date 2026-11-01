Le Figaro: не менее 60 человек пострадали при стычках с полицией во Франции Фото: REUTERS.

Во Франции не менее 60 участников массовых протестов получили ранения во время столкновений с полицией. Об этом сообщает газета Le Figaro со ссылкой на экстренные службы.

По данным издания, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. При каких обстоятельствах они получили травмы, пока неизвестно.

Среди сотрудников правоохранительных органов также есть раненые. Согласно документу, на который ссылается Le Figaro, пострадали 18 силовиков. При этом данные могут быть неполными: только в Марселе местная префектура полиции сообщила о 19 раненых стражах порядка.

В Париже несколько жандармов получили ожоги после нападения агрессивных демонстрантов, которые забрасывали силовиков пиротехническими средствами с зажигательной смесью.

Массовые протесты прошли 31 октября в разных городах Франции. Участники акций выступили против роста стоимости жизни и политики властей. В ряде населенных пунктов демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

Ранее KP.RU сообщала о новой волне массовых выступлений в Европе. Только во Франции 31 октября на улицы вышли более 320 тысяч человек, из которых около 70 тысяч участвовали в протестах в Париже. Столкновения с правоохранителями происходили также в Лионе, Гренобле, Тулузе и Марселе. Французские власти усилили меры безопасности на фоне опасений новых погромов и разграбления магазинов.