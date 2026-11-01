Николай Расторгуев впервые высказался о смерти бэк-вокалиста «Любэ» Алексея Тарасова: Он раскрыл детали Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Бэк-вокалист группы «Любэ» Алексей Тарасов боролся с онкологическим заболеванием с середины лета 2026 года. Об этом РИА Новости рассказал бессменный лидер коллектива Николай Расторгуев.

По словам артиста, тяжелая болезнь в итоге привела к госпитализации музыканта.

«Болел с середины лета, попал в больницу, и там его не спасли. Тяжелая болезнь», — рассказал Расторгуев.

Алексей Тарасов скончался в возрасте 64 лет. Ранее представитель «Любэ» сообщил, что музыкант страдал от рака, который к моменту смерти уже дал метастазы.

Напомним, представители группы ранее объявили, что прощание и похороны Алексея Тарасова состоятся 4 ноября. Музыкант присоединился к коллективу в 1989 году и выступал в его составе практически с самого начала существования группы. Помимо исполнения бэк-вокальных партий, артист периодически играл на перкуссии.