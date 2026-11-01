Полиция Цюриха начала использовать резиновые пули для подавления протестов. Фото: IMAGO/Anton Geisser/www.imago-images.de/Global Look Press

В швейцарском Цюрихе полиция применила резиновые пули, водометы и слезоточивый газ для подавления массовых беспорядков. Об этом свидетельствует официальный отчет местных правоохранителей.

Столкновения произошли в ночь на 1 ноября в районе Лангштрассе. Участники протестов начали возводить баррикады из мусорных контейнеров, электровелосипедов и самокатов, после чего поджигали их. Кроме того, агрессивно настроенные демонстранты забрасывали силовиков камнями, бутылками и пиротехникой.

В результате беспорядков были разбиты стекла нескольких магазинов и остановок общественного транспорта. Нападению также подвергся полицейский автомобиль, прибывший для оказания помощи подростку, серьезно повредившему ноги в ДТП.

Правоохранителям потребовалось время, чтобы оттеснить толпу и добраться до пострадавшего. По данным полиции, ситуация в городе стабилизировалась около 01:30 по местному времени.

Местные СМИ также сообщили о задержании двух швейцарцев, подозреваемых в применении пиротехники против полицейских. При этом официально эта информация пока не подтверждена. Размер причиненного ущерба устанавливается.

Накануне массовые протесты переросли в беспорядки и в соседней Германии. В Берлине участники демонстрации левых группировок начали забрасывать сотрудников полиции бутылками и петардами. Правоохранители были вынуждены временно остановить шествие и подготовить водометы для предотвращения дальнейших столкновений.