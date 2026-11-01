Убил ради денег: на Кипре нашли тело убитой туристки из России

Тело пропавшей на Кипре россиянки Ольги Васильевой найдено в горах недалеко от Лимасола

Тело пропавшей на Кипре россиянки Ольги Васильевой (61 год) найдено в горах недалеко от Лимасола, сообщает Philenews. Подозреваемый - 43-летний сириец, состоявший с ней в отношениях, признался в убийстве и указал место, где сбросил тело в колодец. Россиянка пропала 21 октября, её знакомые сообщили об этом 28 октября.

Полиция задержала подозреваемого после публикации фото Ольги в СМИ. Он пытался улететь в Бейрут, но был схвачен. В его багаже нашли женские вещи. Подозреваемый поначалу отрицал свою причастность, но признался, что требовал у Ольги 20 тыс. евро на погашение выдуманного долга за ДТП. После отказа он якобы пришел в ярость. Также выяснилось, что подозреваемый подарил ей поддельное ожерелье за 10 тыс. евро.

Соседи слышали крики и звуки борьбы 21 октября. Позже во двор въехала машина подозреваемого, двое погрузили что-то в багажник. Телефон Ольги был отключен, машина найдена брошенной, дома осталась изможденная собака.

Подозреваемый признал вину и указал место, где спрятал тело. По предварительным данным, он нанес ей удар тупым предметом. Полиция изучает записи камер и пытается установить хронологию событий, а также выяснить, был ли сообщник. 2 ноября подозреваемого доставят в суд Лимассола для переквалификации обвинения с похищения на умышленное убийство.

Ранее KP.RU сообщил, что в Гаграх задержали мужчину за убийство россиянки. Он признался, что задушил девушку из-за ссоры.

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