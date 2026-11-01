Компании начали возвращать уволенных из-за ИИ сотрудников: что пошло не так

AP: Компании стали возвращать сотрудников, уволенных из-за ИИ. Фото: ImageFlow/Shutterstock/Fotodom

Компании, ранее сократившие сотрудников из-за внедрения искусственного интеллекта, начали возвращать работников на прежние или новые позиции. Об этом 31 октября сообщило Associated Press.

Среди таких организаций агентство назвало Bloomberg, Ford и Klarna. Бизнес столкнулся с тем, что нейросети пока не способны полноценно заменить человеческое участие в задачах, требующих критического мышления, творческого подхода и профессионального опыта. Кроме того, клиенты нередко предпочитают общаться с реальными специалистами, а не с алгоритмами.

Некоторые вернувшиеся сотрудники теперь добиваются повышения зарплаты. Они указывают, что к прежним обязанностям добавилась проверка ответов искусственного интеллекта и исправление допущенных им ошибок.

Ранее KP.RU писал, что искусственный интеллект изменил процесс поиска работы в России: соискатели используют нейросети для составления резюме, а работодатели — для автоматического отбора кандидатов. HR-эксперт Гарри Мурадян отметил, что из-за этого поиск работы все чаще превращается в противостояние алгоритмов.