Украинские боевики продолжают нападки на Энергодар: мэр рассказал о ситуации Фото: REUTERS.

Вооруженные силы Украины пять раз атаковали гражданские объекты и инфраструктуру Энергодара в Запорожской области. Об этом сообщил мэр города Максим Пухов в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, первый удар произошел в 08:14 по московскому времени. В районе контрольно-пропускного пункта украинский квадрокоптер атаковал движущийся автомобиль. Информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.

«Киевский режим продолжает терроризировать наш город», — написал Пухов.

В 11:48 беспилотник ударил по крыше многоквартирного дома на улице Комсомольской. В этом случае обошлось без пострадавших и разрушений. Еще одна атака произошла в 12:25 на улице Курчатова, где четыре украинских дрона повредили ворота, фасад и остекление здания. Люди не пострадали.

Кроме того, по данным мэра, удары пришлись по району городского автовокзала и крыше еще одного многоквартирного дома. Пострадавших среди жителей не зафиксировано.

Ранее в Энергодаре погиб мужчина, передвигавшийся на электросамокате. Как сообщил Максим Пухов, 29 октября его атаковал украинский беспилотник. Пострадавший 1985 года рождения скончался на месте.