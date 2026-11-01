Times: Шетландские острова призвали защитить от якобы российской угрозы Фото: Василий Вахрин.

В Великобритании предложили восстановить постоянное военное присутствие в районе Шетландских островов, объяснив инициативу якобы угрозой со стороны России. Об этом 1 ноября сообщила газета The Sunday Times.

С таким призывом выступил депутат от Либерально-демократической партии Алистер Кармайкл. По его мнению, британским властям следует усилить защиту прибрежных вод архипелага, в том числе на фоне планов по развитию космодрома для вертикальных запусков на острове Анст.

Издание отмечает, что разработанные для космической отрасли ракетные и спутниковые технологии якобы могут представлять интерес для России. Кармайкл призвал Лондон вернуться к постоянному военному присутствию в регионе по образцу периода холодной войны.

При этом Москва неоднократно подчеркивала отсутствие планов нападения на страны Европы и готовность к сотрудничеству с ними. Так посол России в Великобритании Андрей Келин говорил об отсутствии у Москвы планов совершать агрессию против европейских стран, в том числе Британии. Дипломат подчеркнул, что разговоры о российской угрозе используются на Западе для обоснования роста военных расходов.

Также KP.RU сообщал, что директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил об отсутствии планов нападения на НАТО. Он подчеркнул, что Москва настроена на диалог и выступает за укрепление безопасности.