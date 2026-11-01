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НовостиПолитика1 ноября 2026 13:11

Медведев одной шуткой пошатнул репутацию Дональда Туска среди европейских либералов

Медведев пошутил о возвращении премьера Польши Туска в Москву
Сергей КУДРИН
Медведев пошутил о возвращении премьера Польши Туска в Москву, фото: Сергей Булкин/ТАСС

Медведев пошутил о возвращении премьера Польши Туска в Москву, фото: Сергей Булкин/ТАСС

Зампред Совета Безопасности Российской Федерации и руководитель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев шуткой прокомментировал ответ пользователя в соцсетях, будет ли в Москве принят премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне беспорядков и политического кризиса у поляков.

"Мы своих не бросаем!" - пишет Медведев в соцсети X.

Таким образом Медведев отреагировал на комментарий пользователя, который предлагал отправить Туска "обратно в Москву, где ему и место". Стоит отметить, что накануне Туск в обращении к нации обвинил "пророссийские силы" в дестабилизации обстановки, не приведя при этом никаких доказательств.

Политический кризис вокруг Конституционного суда Польши обострился после попытки правительства во главе с Туском силовыми методами отстранить председателя Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. Министр юстиции Вальдемар Журек потребовал лишить их иммунитета для привлечения к уголовной ответственности.

Ранее KP.RU сообщил, что Туск обратился к полякам, отказавшись идти на компромиссы с президентом Каролем Навроцким.