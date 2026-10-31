Оппозиция грозит Туску вотумом недоверия, Навроцкий вбивает клин в правящую коалицию. Фото: REUTERS.

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕМЬЕРА ПОЛЬШИ ТУСКА К НАЦИИ

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с обращением, в котором отказался идти на уступки в конфликте с президентом Каролем Навроцким вокруг Конституционного суда. Ранее политик, представляющий партию «Гражданская платформа», демонстративно проигнорировал созванные президентом консультации по этому поводу. Однако ряд других представители коалиционного правительства были не столь категоричны и на разговор явились. Если президенту удастся привлечь их на свою сторону, выставив Туска упрямцем, это серьезно осложнит положение премьера. Тем временем, экс-премьер Матеуш Моравецкий заявил о подготовке вотума недоверия правительству Туска.

Сам Туск в своем обращении ясно дал понять, что «идти на попятную» не намерен. События прошлой ночи у здания Конституционного суда он назвал «скандальными», выразил надежду, что подобные сцены не повторятся, но подчеркнул, что восстановление порядка не означает покорности «беззаконию и насилию». «Верховенство права отличается от закона джунглей тем, что не сила и грубость определяют, кто прав», — заявил премьер-министр.

Затем политик обвинил оппозицию в действиях, направленных против демократии и верховенства права. Следом Туск, куда же без этого, начал искать «российский след», указав на некоторые пророссийские силы и публикации в интернете, якобы нацеленные против нынешнего конституционного строя Польши.

Премьер-министр заверил, что Конституционный суд начнет свою работу в новом составе, не взирая на несогласие президента и оппозиции, а также вопросы к законности отстранения председателя этого судебного органа. Он также пообещал, что будет обеспечивать безопасность и необходимые условия для работы судей, что чревато новыми стычками между противоборствующими сторонами.

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: REUTERS.

СУТЬ КОНФЛИКТА ТУСКА С НАВРОЦКИМ

Ранее президент Навроцкий провел консультации с лидерами большинства парламентских фракций. Туск и его «Гражданская коалиция» встречу бойкотировали, а ряд союзников по коалиционному правительству решили принять участие. Среди них вице-премьер, министр обороны и лидер «Польской крестьянской партии» Владислав Косиняк-Камыш и вице-спикер Сейма Шимон Головня («Польша-2050»). Они призвали Туска к «конституционной перегрузке» и пригласили за стол переговоров. Демонстративная несговорчивость премьера может оттолкнуть сторонников и подорвать парламентское большинство. Навроцкий может попробовать собрать вокруг себя всех недовольных проевропейских курсом премьера, особенно, если Брюссель вновь начнет давить на Варшаву из-за конституционного кризиса.

Еще до обращения Туска депутат Сейма, бывший премьер Матеуш Моравецкий заявил о подготовке вотума недоверия правительству. Лидер движения «Развитие+» предложил сформировать техническое правительство во главе с компромиссной фигурой, политиком Мареком Юреком до проведения выборов 2027 года. Впрочем, эксперты пока считают такой сценарий мало вероятным.

Бывший премьер Венгрии Виктор Орбан выступил в поддержку Навроцкого:

«Я никогда не думал , что Туск зайдет так далеко , чтобы организовать переворот против собственного народа, — написал он в Х, — искренне надеюсь, что президенту Каролю Навроцкому удастся защитить конституционный порядок».

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