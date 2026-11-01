Дмитриев: дорогая энергия из-за отказа от газа РФ ведёт к беспорядкам в ЕС Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с беспорядками и мародерством в Германии. По его мнению, к такой ситуации привел отказ европейских стран от российского газа.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами прокомментировал разграбление магазинов во Франкфурте-на-Майне. Инцидент произошел вечером 31 октября во время протестов против роста стоимости жизни.

В публикации в социальной сети X Дмитриев заявил, что дорогие энергоносители ведут к деиндустриализации и социальным потрясениям. Среди других причин происходящего он назвал миграционную политику европейских стран и нежелание их властей пересматривать принятые решения.

Ранее KP.RU писал, что массовые демонстрации прошли более чем в 30 городах Германии. Во Франкфурте-на-Майне участники беспорядков грабили магазины, а в Берлине, Гамбурге и Кельне произошли столкновения с полицией и другие инциденты.