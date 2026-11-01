Эвакуированных из Алешек приняли на Кубани: какие условия им создали

Эвакуированные из Алешек семьи приняли в оздоровительном комплексе на Кубани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Жителей Алешек Херсонской области, пожелавших эвакуироваться, разместили в пункте временного пребывания на территории оздоровительного комплекса в Краснодарском крае. Об этом 1 ноября сообщила администрация региона в своем Телеграм-канале.

Прибывшим помогли оформить документы, перенести вещи и заселиться. Особое внимание уделили маломобильным гражданам, нуждающимся в постоянной поддержке. Для размещения подготовили двух-, трех- и четырехместные номера, в том числе для семей с детьми.

На территории комплекса работают столовая и магазин с продуктами и товарами первой необходимости, оборудованы детская игровая и спортивная площадки. Объект находится под охраной, обеспечен собственной котельной и резервными источниками электропитания. Постояльцы могут размещаться с домашними животными.

Ранее KP.RU писал, что Россия организовала гуманитарную миссию в Алешках Херсонской области. Жителям доставили продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи.

Людям, которые решили эвакуироваться из Алешек, предоставили возможность самостоятельно выбрать направление выезда — в Россию или на Украину.