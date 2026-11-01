Армия России поразила судно с грузами для ВСУ у берегов Одессы

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Минобороны Российской Федерации сообщило, что сегодня днем, 1 ноября, российские военные продолжили атаковать беспилотниками морские суда, перевозившие грузы военного назначения ВСУ. По данным военного ведомства, судно находилось в 16 километрах юго-восточнее Одессы.

Ранее KP.RU писал, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ. Также были поражены места сборки и хранения беспилотников, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 139 районах.

Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, киевский режим использует коммерческие суда для перевозки вооружений в интересах ВСУ. По его словам, такие корабли уничтожались российскими военными, ВС РФ продолжит и далее наносить по ним удары.