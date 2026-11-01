ФСБ задержала подростка, проверяя данные США о подготовке теракта в Москве

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
Сотрудники ФСБ России задержали несовершеннолетнего при проверке данных США о подготовке теракта в Москве. Американские коллеги передали сотрудникам службы безопасности информацию, основываясь на публикации этого подростка в TikTok, где он обещал устроить теракт. ФСБ выразила благодарность американцам за оперативное предостережение.
По данным российских правоохранителей, задержанный был подписан на неонацистское объединение, а также активно искал информацию о массовых убийствах и терактах в людных местах.
Подробности пока не приводятся. Федеральная служба безопасности выявила и задержала злоумышленника менее чем за сутки после поступления соответствующей информации от американских коллег.
Ранее KP.RU сообщил, что ФСБ России предупредила о возможном теракте в Москве. Информация поступила от США 31 октября. Спецслужбы отнеслись к предупреждению серьёзно и сразу запустили оперативную работу.