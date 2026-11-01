В Сербии назвали Владимира Путина единственным гарантом будущего Европы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин - ключевой защитник и гарант будущего Европы, утверждает сербская газета "Печат". По мнению автора публикации, европейское общество ошибается, полагая, что противостояние РФ на Украине - "единственный способ обеспечить безопасность Старого Света".

"Эта логика привела нас к опасениям за будущее всего континента. Пришло время европейской политической элите, нынешней или будущей, понять, что <…> без участия России и тем более вопреки ее интересам обеспечение мира и стабильности невозможно. Единственный истинный гарант европейского будущего - Владимир Путин", - говорится в публикации.

Также автор статьи отметил, что действия Брюсселя привели к тому, что Путин не будет обсуждать безопасность Европы с представителями евробюрократии, вроде Каи Каллас или Метте Фредериксен. Решения будут принимать Россия, США и Китай, а Европа сама себя оставила за бортом.

Ранее KP.RU сообщил, что по всей Европе вспыхивают беспорядки - уже более десятка стран охватили протесты, на которые вышли более миллиона человек. Горят здания, полицейские автомобили, громятся магазины. Всё это - следствия многочисленных ошибок Брюсселя.