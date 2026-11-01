Директор Волочковой ответил на ее обвинения: "Денег взял, как в тот раз" Фото: СОЦСЕТИ.

Анастасия Волочкова поссорилась со своим директором Максимом Николаевым. Еще недавно они вместе отдыхали на Мальдивах и казалось, что они самые близкие друзья. Но теперь между ними пробежала черная кошка.

Началось все с финансов, балерина обвинила Николаева в том, что он забрал больше денег, чем ему полагалось по договоренности об их сотрудничестве. Это так разозлило ее, что Анастасия Волочкова отказалась от дальнейшего сотрудничества.

Максим Николаев тоже не стал молчать и рассказал, что, по его мнению, стало причиной конфликта. Он заявил, что балерина не стабильна: сегодня она согласна на выступление, а завтра нет. Каждый день – это эмоциональные качели. Но его основная ошибка, что между ними не были подписаны никакие документы, все сотрудничество велось на «дружеской ноте».

- Денег я взял как и в тот раз, когда мы летали в Краснодар в июле, принимающая сторона это может подтвердить, — рассказал Николаев Super.ru.

А вот балерина уверена – ее обманули и, возможно не один раз. Она припомнила бывшему другу даже траты на совместный отпуск.

- Я тебя на Мальдивы скатала? Скатала бесплатно. Ты там селфи делал, хвастался. Как тебе не стыдно? — высказалась балерина.