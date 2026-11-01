В США может начаться необычное политическое противостояние: что пообещал Трамп

Трамп заявил, что станет мистером вето в случае победы демократов Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы Демократической партии на промежуточных выборах в Конгресс станет «мистером вето». Об этом он рассказал в подкасте Pod Force One газеты New York Post, фрагменты которого показал телеканал Fox News.

По словам американского лидера, если демократы получат большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, он будет отклонять направляемые ему законопроекты. Трамп рассчитывает, что после нескольких таких решений сторонам удастся договориться и заключить соглашения. При этом президент выразил надежду, что подобного развития событий удастся избежать.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоятся 3 ноября. KP.RU публиковал прогноз американистов о том, как изменится положение Трампа после них. Эксперты обсуждали возможную потерю республиканцами большинства в Палате представителей и последствия такого расклада для работы Белого дома.

Ранее KP.RU писал, что демократы в США могут попытаться объявить импичмент Дональду Трампу, если получат контроль над Палатой представителей на промежуточных выборах. Соответствующие планы обсуждались в партии.