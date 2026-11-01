ФСБ показала видео задержания подростка по делу о подготовке теракта в Москве Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

ФСБ опубликовала видео задержания несовершеннолетнего россиянина, которого проверяют в рамках расследования информации о подготовке теракта на территории музея-заповедника «Царицыно» в Москве. На опубликованных кадрах подростка сажают в служебный автомобиль, также показаны изъятые у него предметы и атрибутика.

Проверку сведений, поступивших от правоохранительных органов США, провели ФСБ, Росгвардия, МВД и Следственный комитет России. Внимание силовиков привлекли публикации подростка в TikTok: он размещал фотографии в тактической одежде и балаклаве с предметом, похожим на автомат, а также снимки, сделанные на территории «Царицыно». Одна из фотографий сопровождалась подписью о том, что автор «нашел место».

ФСБ задержала подростка по делу об угрозе теракта в Царицыно ФСБ задержала подростка, который, по данным США, готовил теракт в парке Царицыно в Москве. Несовершеннолетний разместил ролик в соцсети с угрозой о намерении совершить преступление. ФСБ показала видео задержания подозреваемого.

Ранее KP.RU писал, что задержанный подросток был подписан на неонацистское объединение и искал в Интернете сведения о массовых убийствах и терактах в людных местах. Американская сторона передала информацию о подготовке теракта ФСБ, после чего несовершеннолетнего задержали менее чем за сутки.