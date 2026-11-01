Средства ПВО за день сбили 47 украинских БПЛА над регионами России Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом 1 ноября, в воскресенье, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным российского военного ведомства, дежурные расчеты ПВО осуществляли перехват и уничтожение вражеских дронов с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Киевские беспилотники были сбиты над Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областями, а также Московским регионом.

Ранее KP.RU писал, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Также были поражены места сборки и хранения беспилотников ВСУ, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских военных.