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НовостиПолитика1 ноября 2026 17:36

Средства ПВО за день сбили 47 украинских БПЛА над регионами России

В Минобороны России сообщили о поражении украинских дронов на территорией РФ
Анна АДАМАЙТЕС
Средства ПВО за день сбили 47 украинских БПЛА над регионами России

Средства ПВО за день сбили 47 украинских БПЛА над регионами России

Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили 47 украинских беспилотников над регионами страны. Об этом 1 ноября, в воскресенье, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным российского военного ведомства, дежурные расчеты ПВО осуществляли перехват и уничтожение вражеских дронов с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Киевские беспилотники были сбиты над Белгородской, Нижегородской, Курской, Калужской, Тульской, Воронежской, Смоленской и Ростовской областями, а также Московским регионом.

Ранее KP.RU писал, что российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ. Также были поражены места сборки и хранения беспилотников ВСУ, склады боеприпасов и пункты дислокации украинских военных.