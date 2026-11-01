Захарова утёрла нос Польше, вспомнив события на Майдане: что Варшава предпочла забыть

Захарова провела параллель между кризисом в Польше и Майданом на Украине. Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила политический кризис в Польше с событиями на Украине в 2013–2014 годах. По ее мнению, польские власти сейчас столкнулись с последствиями сценария, который сами поддерживали во время Майдана в Киеве. Об этом дипломат написала в своем Телеграм-канале.

Захарова напомнила, что президент Польши Кароль Навроцкий заявил о нарушении конституционного строя и силовом захвате государственного органа. Конфликт разгорелся вокруг Конституционного трибунала: глава государства с марта отказывается приводить к присяге судей, избранных Сеймом, а министр юстиции Вальдемар Журек предупреждает, что президент может понести за это ответственность перед Государственным трибуналом.

Дипломат предложила представить, что во время нынешнего кризиса в Варшаву приехали бы зарубежные министры и депутаты, которые поддерживали бы протестующих, посещали баррикады и раздавали участникам акций угощения.

По словам Захаровой, польские политики в декабре 2013 года сами участвовали в событиях на Майдане, а тогдашний премьер-министр Польши Дональд Туск поблагодарил политиков за поддержку протестующих. Дипломат отметила, что нынешние разногласия между польскими властями контрастируют с тем, как представители правящей партии и оппозиции ранее вместе выступали на украинском Майдане.

Ранее KP.RU писал, что конфликт между президентом Каролем Навроцким и премьер-министром Дональдом Туском обострился после событий вокруг Конституционного трибунала. Сторонники оппозиции собрались у здания суда, президент назвал произошедшее нарушением конституционного порядка.