Илияна Йотова побеждает на выборах президента Болгарии, Гюров признал поражение

Илияна Йотова побеждает на выборах президента Болгарии. Фото: REUTERS.

Более половины избирателей проголосовали за Илияну Йотову на выборах президента Болгарии. Это следует из данных параллельного подсчёта голосов, проведённого социологическими агентствами Alpha Research и «Мяра». Итоги параллельного подсчёта были озвучены в эфире Болгарского национального телевидения.

Сообщается, что за Йотову проголосовали около 58% избирателей. Экс-премьер технического правительства Андрей Гюров получил около 38,6%. Простого большинства голосов достаточно для победы во втором туре президентских выборов в Болгарии.

Гюров признал своё поражение, хотя и назвал ситуацию неожиданной.

В течение ближайших часов официальные данные должен обнародовать ЦИК.

Йотова лидировала и в первом туре выборов.

Напомним, Илияна Йотова стала первой в истории Болгарии женщиной-президентом после отставки с поста главы государства Румена Радева. Будучи вице-президентом, она заняла эту должность автоматически. Теперь Йотова стала ещё и первой женщиной-президентом, победившей в ходе выборов.

Ранее Йотова заявила о необходимости сделать Болгарию дипломатическим каналом в диалоге с Россией.