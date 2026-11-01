В Киеве сработало оповещение о радиационной и химической опасности и уличных боях: хакеры постарались

Украинский ресур оповещений подвергся взлому и предупредил киевлян о химической и радиационной опасности. Фото: REUTERS.

Украинский ресурс оповещения населения о воздушных тревогах подвергся взлому. Ранее на нём появилось оповещение о якобы радиационной и химической опасности в Киеве. Также в приложении была опубликована информация об якобы идущих в украинской столице уличных боях. Позже пресс-служба ВВС Украины информировала о том, что ресурс был взломан, а информация о перечисленных угрозах не соответствует действительности.

«Приложение „Воздушная тревога“ предположительно подверглось враждебному воздействию. Никакой радиационной угрозы нет!» — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По последним данным украинского ресурса оповещений, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Ранее пророссийский хакер взломал дата-центры на Украине и получил данные о ВСУ и Минобороны.

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