Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 ноября 2026 22:34

В Киеве сработало оповещение о радиационной и химической опасности и уличных боях: хакеры постарались

На Украине взломан ресурс оповещения о воздушных тревогах
Мария ПАВЛОВА
Украинский ресур оповещений подвергся взлому и предупредил киевлян о химической и радиационной опасности.

Украинский ресур оповещений подвергся взлому и предупредил киевлян о химической и радиационной опасности.

Фото: REUTERS.

Украинский ресурс оповещения населения о воздушных тревогах подвергся взлому. Ранее на нём появилось оповещение о якобы радиационной и химической опасности в Киеве. Также в приложении была опубликована информация об якобы идущих в украинской столице уличных боях. Позже пресс-служба ВВС Украины информировала о том, что ресурс был взломан, а информация о перечисленных угрозах не соответствует действительности.

«Приложение „Воздушная тревога“ предположительно подверглось враждебному воздействию. Никакой радиационной угрозы нет!» — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По последним данным украинского ресурса оповещений, в Киеве объявлена воздушная тревога.

Ранее пророссийский хакер взломал дата-центры на Украине и получил данные о ВСУ и Минобороны.

Как ИИ помог российским хакерам атаковать Украину и Европу, читайте здесь на KP.RU.