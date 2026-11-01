Мама её отшлёпает: Трамп нестандартно пригрозил активистке, которая протестовала на его митинге

Трамп заявил, что родители протестующих на его митингах отшлёпают их дома. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в шутку пригрозил протестующим на его митингах, что их накажут родители. На митинге в штате Айова охрана вывели из зала протестующую активистку. В это время Трамп высказал предположение, что девушку ожидает дома.

«Она придет домой, мама ее отшлепает. Скажет: "Как ты посмела так вести себя при этом человеке? Я голосовала за него, я люблю его". Ее мама – MAGA», - сказал Трамп, предположив, что мать активистки является сторонницей его движения «Сделаем Америку снова великой».

Ранее Трамп предположил, что действия протестующих на его митингах оплачиваются из двух источников, и каждый активист получает за выступление против Трампа по 250 долларов.

Как Трамп в ходе митинга послал протестующих к чёрту, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем американский президент пришёл на хэллоуиновкую вечеринку в костюме самого себя и заявил, что находит этот образ достаточно соответствующим празднику вурдалаков.