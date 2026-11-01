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НовостиПолитика1 ноября 2026 23:06

Мама её отшлёпает: Трамп нестандартно пригрозил активистке, которая протестовала на его митинге

Трамп заявил, что протестующих против него отшлёпают их матери
Мария ПАВЛОВА
Трамп заявил, что родители протестующих на его митингах отшлёпают их дома.

Трамп заявил, что родители протестующих на его митингах отшлёпают их дома.

Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп в шутку пригрозил протестующим на его митингах, что их накажут родители. На митинге в штате Айова охрана вывели из зала протестующую активистку. В это время Трамп высказал предположение, что девушку ожидает дома.

«Она придет домой, мама ее отшлепает. Скажет: "Как ты посмела так вести себя при этом человеке? Я голосовала за него, я люблю его". Ее мама – MAGA», - сказал Трамп, предположив, что мать активистки является сторонницей его движения «Сделаем Америку снова великой».

Ранее Трамп предположил, что действия протестующих на его митингах оплачиваются из двух источников, и каждый активист получает за выступление против Трампа по 250 долларов.

Как Трамп в ходе митинга послал протестующих к чёрту, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем американский президент пришёл на хэллоуиновкую вечеринку в костюме самого себя и заявил, что находит этот образ достаточно соответствующим празднику вурдалаков.