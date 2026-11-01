«Мы тоже шпионим за ними»: Трамп заявил о сборе разведданных о России и Китае

Выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова накануне промежуточных выборов в Конгресс, Трамп рассказал о реакции на предупреждение о шпионаже со стороны Китая и России. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон собирает разведывательную информацию о России и Китае, а Москва и Пекин, по его мнению, делают то же самое в отношении американской стороны. При этом глава Белого дома подчеркнул, что не видит в подобной деятельности повода для беспокойства.

Выступая перед сторонниками Республиканской партии в штате Айова накануне промежуточных выборов в Конгресс, Трамп рассказал о своей реакции на предупреждение о шпионаже со стороны Китая и России.

«Это правда, и мы делаем то же самое в отношении них. Но мы делаем это даже лучше, так что не беспокойтесь об этом», — заявил американский лидер.

Трамп не уточнил, о каком именно сборе разведывательной информации идет речь. Также президент США не пояснил, с кем и когда обсуждал эту тему.

Напомним, ранее KP.RU сообщал, что Дональд Трамп выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине.