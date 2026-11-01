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НовостиПолитика1 ноября 2026 23:37

Султан Брунея посетит Россию в конце ноября

Точная дата визита султана в Москву ещё обсуждается
Мария ПАВЛОВА
Султан Брунея посетит Россию в ноябре.

Султан Брунея посетит Россию в ноябре.

Фото: REUTERS.

Визит султана Брунея Хассанала Болкиаха в Москву намечен на конец ноября. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посла Брунея в РФ Хусаини Адауддина.

«В конце ноября», - сказал дипломат в ответ на соответствующий вопрос, уточнив, что точная дата визита находится в процессе обсуждения.

Напомним, в июне президент РФ Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани, встретился с султаном Брунея.

На встрече с российским лидером Хассанал Болкиах назвал столицу Татарстана красивым городом.

Также сообщалось, что приглашение северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну посетить Россию было передано уже давно и продолжает действовать. Однако дата возможной поездки пока не согласована.

Также в Кремле прокомментировали возможный визит Пашиняна в Россию.

Ранее второй министр иностранных дел государства Бруней Эриван Юсоф пригласил президента Российской Федерации Владимира Путина совершить визит в страну. Дипломат подчеркнул, что дату государственной поездки лидер России может назначить тогда, когда ему будет удобно.