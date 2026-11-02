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НовостиПолитика2 ноября 2026 0:20

Минобороны анонсировало «жаркую ночь» для ВСУ: что известно

Минобороны России: Ночь будет жаркой, работаем
Диана ЗАМАЛЕЕВА
В сообщении ведомства, опубликованном в канале MAX, говорится: «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем».

В сообщении ведомства, опубликованном в канале MAX, говорится: «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем».

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Минобороны России предупредило о продолжении ударов по позициям украинских войск.

В сообщении ведомства, опубликованном в канале MAX, говорится: «Снаряды не жалеем, противника тоже. Ночь будет жаркой, работаем».

Напомним, ранее KP.RU подробно рассказывал о массированном ударе по объектам на Украине в ночь на 1 ноября. Военный корреспондент KP.RU Александр Коц разобрал, какие цели, по данным Минобороны России, оказались под ударом.

В публикации упоминались объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры, а также морское судно в Черном море, которое, как заявили в российском военном ведомстве, перевозило грузы для ВСУ. Отдельно в материале упоминаются последствия атак для энергоснабжения Киева и других украинских регионов.