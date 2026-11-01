Фото: REUTERS.

Массированный удар по Украине 1 ноября 2026 года

Ночные удары по энергетике, железной дороге и морю перевели Киев на экстренные отключения. На левом берегу Киева свет дали на пару минут. И снова погасили.

Ночь на 1 ноября столица встретила под взрывы, а утро — без расписания. ДТЭК объявил экстренные отключения: свет теперь выключают по факту, а не по графику.

Вечером 30 октября «Герани» добрались до энергообъекта. Без света остались куски Оболонского, Дарницкого, Деснянского и Подольского районов, левый берег сидел ещё и без воды. В ночь на 31-е Минобороны отчиталось о поражении ТЭЦ-6 на Троещине — по данным ведомства, она питала объекты военной логистики и склады техники. Энергетики латают одно — прилетает в соседнее.

Днепропетровщина

После атаки 30 октября без электричества сидели 350 тысяч абонентов, встал весь электротранспорт Днепропетровска. Один из объектов энергетики почти двое суток поднимали — и его поразили снова. Утром глава области Александр Ганжа признал: без света около 100 тысяч потребителей в Днепровском, Павлоградском и Самаровском районах. Украинский энергетический эксперт Владимир Омельченко пишет о разрушении Приднепровской ТЭС, главного источника генерации региона.

Сумщина

Главная военная цель ночи — Конотоп. Узловая станция ещё со времён Курско-Киевской дороги. По данным Минобороны, через неё с запада шли эшелоны с оружием и техникой. Поражены объекты управления движением.

Одесса и море

Сухогруз в 69 километрах юго-западнее Одессы — по данным военного ведомства, вёз грузы для ВСУ.

Центр и запад

В Винницкой области — снова энергетика. Глава администрации Наталья Заболотная перечислила атакованные объекты энергоинфраструктуры, вышку связи, склад. Утром гремело в Хмельницком. Около половины пятого утра ПВО работала во Львове, дроны тянулись на Костополь и дальше на Волынь. Запад, привыкший считать себя глубоким тылом, просыпается под те же сирены, что и Харьков.

«Обратка» по России

Этой же ночью над 17 нашими регионами сбиты 235 беспилотников. В Кстовском районе Нижегородской области, по словам губернатора Глеба Никитина, серьёзно повреждено промышленное предприятие. Киев снова начал бить по НПЗ.

Удары по тылу идут в обе стороны. Только Киеву латать всё труднее. Октябрь он закрыл графиками отключений, ноябрь открыл экстренными. А зима еще не началась.

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