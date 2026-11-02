Зеленский заговорил о встрече с Путиным в Турции: украинцу не поверили даже в Раде

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал блефом заявления Владимира Зеленского о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал блефом заявления Владимира Зеленского о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Так парламентарий прокомментировал просьбу главаря киевского режима организовать переговоры в Турции. Об этом Дмитрук написал в своем Telegram-канале.

«Зеленский в который раз блефует — умоляет о встрече с Путиным», — заявил депутат.

Ранее Зеленский пояснил, что Турция поддерживает контакты с российским руководством и может выступить посредником. По его словам, встреча на высшем уровне якобы необходима для обсуждения вопросов, которые сложно решить на переговорах технических групп и делегаций.

Российская сторона также комментировала возможность контактов с Зеленским. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что главарь киевского режима через различные каналы передает сигналы о готовности к диалогу. При этом он напомнил, что российская сторона предлагала бывшему комику приехать для переговоров в Москву.

Напомним, ранее KP.RU писал, что Владимир Зеленский во время визита в Турцию обсудил с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом перспективы организации переговоров с Россией. Украинский политик заявил о возможности проведения трехсторонней встречи с участием Украины, США и России в первой половине ноября.