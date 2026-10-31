Зеленский трижды подчеркнул важность своих переговоров с Эрдоганом Фото: REUTERS.

Украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский сегодня прилетел в гости к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Последний только-только завершил проведение саммита стран Организации тюркских государств, который прошел не самым лучшим образом, поскольку на него не прилетел президент Азербайджана Ильхам Алиев, что дало повод оппонентам и конкурентам Эрдогана использовать этот факт в своих интересах. К тому же, Эрдогану явно надоели, что морской грузовой транспорт начал воспринимать маршруты по Черному морю, которые играют большую роль для экономики Турции зоной повышенной опасности. Напомним, как образно выразился президент России Владимир Путин, Киев сам открыл данный «ящик Пандоры», начав атаковать танкеры и прочие грузовые суда в Черном море, но оказалось, что в эту «игру» можно играть и вдвоем. Как и танцевать танго, что в свое время отмечал президент США Дональд Трамп.

«Танцы» с грузовыми судами и танкерами очень не понравились Эрдогану и после того, как несколько предупреждений США и Турции не возымели никакого действия, президент Турции позвал «просроченного» из Киева к себе на разговор. И Зеленский явился. Правда, после этих переговоров ему явно было нечем похвастаться, а потому обошлись без пресс-конференции, ограничившись только краткими речами перед журналистами.

Зеленский сегодня прилетел в гости к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Фото: REUTERS.

С Эрдоганом все понятно. Он и не скрывал свое главной заботы.

- Очевидно, что атаки на гражданские суда, которые усиливают эскалацию в Черном море, никому не принесут пользы. Для нас абсолютно неприемлемы такие нападения, от кого бы они ни исходили и какими бы причинами ни обосновывались, - заявил президент Турции в своем выступлении. - Мы призываем все стороны действовать ответственно в этом вопросе. Мы продолжаем наши переговоры со сторонами в целях восстановления безопасности судоходства в Черном море.

Еще он выразил надежду, что вступление в силу соглашения о свободной торговле с Украиной должно приблизить товарооборот между странами к заветной цифре - 10 млрд. долларов в год. В 2024-м было всего 6,2 млрд. Но даже заветная цифра гораздо меньше (примерно раз эдак в пять) товарооборота между Турцией и Россией, который в 2025-м был чуть больше 49 млрд., упав на 6,6% в сравнении с показателем предыдущего года — 52,6 млрд. все тех же долларов США.

Обозначив свои цели, Эрдоган передал слово Зеленскому. И тут началось очередное шоу от бывшего комика. В первую очередь он трижды подчеркнул важность своих переговоров с Эрдоганом.

- Сегодня очень важный визит, очень важная встреча, важные переговоры, - заявил «просроченный» для начала. Еще бы, у него даже походы в сортир несут в себе повышенную степень важности.

- Россия своей агрессией еще с 2014 года шаг за шагом делает ситуацию в Черном море все тяжелее, все хуже, - заявил он, переврав все, что можно, поскольку до начала ударов ВСУ по грузовым судам в Черном море все они ходили совершенно беспрепятственно. Понятно, что он не мог сказать «нет» президенту Турции по главному для того вопросу, но «просрочка» видит безопасность Черного моря исключительно односторонне. - Сегодня мы договорились с президентом работать над Черноморским зерновым коридором, чтобы коридор был и чтобы он был эффективным.

Что касается безопасности другой стороны, то для Зеленского она не имеет значения. Правда, для безопасности «зернового коридора» ему надо было договариваться не с Анкарой.

Но главную фишку «просрочка» приготовил на потом.

- Мы готовимся к трехстороннему формату Украина — Соединенные Штаты — Россия в первой половине ноября. Мы обсудили с президентом перспективы такого формата и другие возможности, в частности возможности привлечь Турцию, привлечь Европу, привлечь всех партнеров, возможность встречи здесь, в Турции, - заявил он о намеченных переговорах и затянул привычную «песню». - Нужны сильные решения, чтобы был мир. И нужно на всех уровнях давать сигналы России, что нет альтернативы миру и что поддержка Украины будет продолжаться.

Мало того, что в переговорном формате поставил Украину на первое место (это объяснимо, хотя по алфавиту все должно быть с точностью до наоборот), так он еще и уже достигнутые договоренности опрокинул. Напомним, буквально за день или за несколько часов до выступления «просрочки» помощник президента России Ушаков подтвердил, что трехсторонняя встреча пройдет в Абу-Даби в ноябре. И что с американской стороной сейчас согласуется конкретная дата. То есть, место уже согласовано с Вашингтоном, и против столицы Объединенных Арабских Эмиратов в Киеве тоже не возражали. Но тут пришел украинский «просрочка», которому страсть как надо услужить гостеприимному хозяину, и он рушит все договоренности.

Такое ощущение, что его просто надо держать на привязи, а когда он начнет открывать рот, чтобы заговорить, бить тряпкой по морде лица. Причем, мокрой.

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