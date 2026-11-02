Андрей Гюров признал поражение на выборах президента Болгарии

Андрей Гюров признал поражение на президентских выборах в Болгарии. Фото: REUTERS.

Болгарский политик Андрей Гюров, проигравший на президентских выборах в этой стране, признал своё поражение. Об этом информирует агентство Novinite, ссылаясь на заявление политика.

«Гюров поблагодарил граждан, принявших участие в голосовании... Он также поздравил победителей выборов», - сказано в публикации.

Сообщается, что Гюров призвал болгарское общество стремиться к единству, а не к расколу.

Напомним, Андрей Гюров занял второе место на президентских выборах в Болгарии, уступив Илияне Йотовой.

Напомним, за Йотову проголосовали около 58% избирателей. Экс-премьер технического правительства Андрей Гюров получил около 38,6%. Простого большинства голосов достаточно для победы во втором туре президентских выборов в Болгарии.

Илияна Йотова стала первой в истории Болгарии женщиной-президентом после отставки с поста главы государства Румена Радева. Будучи вице-президентом, она заняла эту должность автоматически. Теперь Йотова стала ещё и первой женщиной-президентом, победившей в ходе выборов.