«Горит» даже Швейцария: Дмитриев обвинил политику Байдена в кризисе Европы

«Даже Швейцария горит, в то время как Европа взрывается из-за накопившихся ошибок мышления эпохи Байдена», — написал Дмитриев. Фото: REUTERS.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев связал протесты и беспорядки в европейских странах с политическими и экономическими просчетами администрации бывшего президента США Джо Байдена. Об этом он заявил 1 ноября в соцсети X.

«Даже Швейцария горит, в то время как Европа взрывается из-за накопившихся ошибок мышления эпохи Байдена», — написал Дмитриев.

Так он прокомментировал публикацию блогера Марио Науфала с видеозаписями беспорядков в Цюрихе. Автор поста отметил, что Швейцария традиционно воспринималась как страна с нейтралитетом и высоким уровнем безопасности.

В Германии 31 октября прошли молодежные протесты движения Gen Z regelt («Поколение Z решает»). Демонстрации состоялись более чем в 30 городах, в том числе в Берлине, Гамбурге, Кельне, Франкфурте и Мюнхене. Участники выступали за увеличение государственных расходов на образование и социальную сферу.

Напомним, ранее KP.RU писал о новой волне массовых протестов в Европе, которая в конце октября охватила сразу несколько стран. Наиболее масштабные акции прошли во Франции, где, по данным МВД, 31 октября на улицы вышли от 320 тысяч до 500 тысяч человек. В Германии демонстрации состоялись более чем в 30 городах, а в Италии прошла общенациональная забастовка. Протестующие выступали против действий властей, требовали решения социальных и экономических проблем.