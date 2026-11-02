В Германии объяснили звонок Путину Стубба и Стерре: чего на самом деле боится Европа

По мнению Майстера, сам факт звонка российскому руководству свидетельствует о том, насколько серьезно европейские политики воспринимают возможное ослабление связей с Вашингтоном. Фото: REUTERS.

Президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере решили связаться с президентом России Владимиром Путиным на фоне опасений, что США отдаляются от Европы. Такое объяснение телефонному разговору лидеров дал немецкий политолог Штефан Майстер в интервью The New York Times.

«Они действительно боятся, что наступил переломный момент и мы теряем США», — заявил эксперт.

По мнению Майстера, сам факт звонка российскому руководству свидетельствует о том, насколько серьезно европейские политики воспринимают возможное ослабление связей с Вашингтоном.

Разговор Путина со Стуббом и Стере состоялся во вторник по инициативе финской и норвежской сторон. Одной из тем стали дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.

Российский президент также рассказал собеседникам о гуманитарной операции в Алешках и введении режима тишины в этом районе. Путин подчеркнул, что долгосрочное и справедливое урегулирование возможно только при учете законных интересов России.

Кроме того, глава российского государства обратил внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, которая, по его оценке, способствует затягиванию боевых действий.

Напомним, ранее KP.RU подробно разбирал, зачем президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре инициировали телефонный разговор с Владимиром Путиным и как эта инициатива отразилась на отношениях внутри Европы.