Дома затопило по крыши: Галапагосские острова в Эквадоре захлестнуло ливнями

На Галапагосских островах произошло наводнение после сильных ливней. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Сильные ливни стали причиной чрезвычайной ситуации на Галапагосских островах, принадлежащих Эквадору. Об этом информирует издание El Universo.

Сообщается, что ливни обрушились на самый густонаселённый остров архипелага, Санта-Крус, днём и вечером 30 октября. Они переполнили реки, что привело к наводнениям в шести районах. Стихия повредила дома, обрушила опоры линий электропередач, размыла дороги. На острове возникли перебои с электричеством и водой.

Экстренные службы информировали о гибели одного человека и двоих без вести пропавших. Десятки человек пришлось эвакуировать. Количество пострадавших уточняется.

Ранее в таиландской курортной провинции Пхукет объявили красный уровень опасности из-за угрозы сильного наводнения.

Тем временем власти Непала назвали причину разрушительного наводнения. Премьер Непала Шах связал недавнее наводнение с изменением климата.

Также сообщалось, что от землетрясения магнитудой 7,1 в Тибете погибли 16 человек.