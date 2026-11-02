Трамп анонсировал торговую сделку США и Канады: о чем договорились соседи

Трамп: США и Канада очень близки к заключению торговой сделки Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Соединенные Штаты и Канада «очень близки» к заключению торговой сделки. Об этом глава Белого дома заявил, выступая на митинге в Айове, пишет Associated Press (AP).

Трамп в очередной раз напомнил, что Штаты много лет теряли деньги в отношениях с Канадой. Но сегодня у Вашингтона имеется концепция хорошей сделки с соседней страной.

«Сейчас мы очень близки к заключению сделки», — добавил президент.

Трамп отметил, что сделка будет выгодна обеим странам и, в частности, американским фермерам. Кроме того, переговоры касаются строительства нефтепровода Keystone XL и возможной отмены пошлин на канадские товары.

Однако глава Белого дома отметил, что окончательных деталей сделки еще нет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что заблокирует открытие международного моста имени Горди Хоу между Канадой и штатом Мичиган, если американцы не получат половину прав собственности на объект.

До этого Трамп пригрозил Канаде пошлинами в размере 100%. США введут налог в случае заключения торговой сделки между Оттавой и Пекином. Глава Белого дома отметил, что Канада не должна стать перевалочным пунктом для китайских товаров.