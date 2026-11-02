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НовостиВ мире2 ноября 2026 2:33

UKMTO: танкер попал под обстрел в Персидском заливе

В Персидском заливе два неизвестных снаряда поразили танкер
Анастасия СУТОРМИНА
UKMTO: танкер попал под обстрел в Персидском заливе

UKMTO: танкер попал под обстрел в Персидском заливе

Фото: REUTERS.

В Персидском заливе двумя снарядами был поражен танкер. Весь экипаж находится в безопасности. Об этом сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Отмечается, что инцидент произошел в 72 морских милях к востоку от Рас-эль-Хафджи (Саудовская Аравия). Судно следовало на юго-восток через Персидский залив. Об ущербе экологии не сообщается.

Ранее сообщалось, что два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе. Они шли по «незаконному маршруту». Также сообщается, что на обоих танкерах после взрывов начался пожар.

Напомним, супертанкер с грузом более 2 миллионов баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе.

В конце октября в Ормузском проливе произошли инциденты с двумя нефтяными танкерами, которые пытались пройти по запрещенным маршрутам.