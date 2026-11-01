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НовостиПолитика1 ноября 2026 21:38

Два танкера в Ормузском проливе подорвались на минах, на судах начался пожар

В КСИР сообщили о двух подорвавшихся на минах нефтяных танкерах
Мария ПАВЛОВА
Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе.

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе.

Фото: REUTERS.

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе. Об этом информировала пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В релизе сказано, что речь идёт о судах, которые шли по «незаконному маршруту». Также сообщается, что на обоих танкерах после взрывов начался пожар.

«Два танкера, нарушившие правила при пересечении Ормузского пролива по незаконному маршруту, загорелись, подорвавшись на морских минах», - приводит сообщение КСИР телеканал Press TV.

Ранее сообщалось, что супертанкер с грузом более 2 миллионов баррелей нефти подорвался на мине в Ормузском проливе.

В конце октября в Ормузском проливе произошли инциденты с двумя нефтяными танкерами, которые пытались пройти по запрещенным маршрутам.

В то же время иранская сторона в ходе переговоров согласилась сократить сроки реализации плана по открытию Ормузского пролива до двух дней. Однако Тегеран настаивает на снятии всех санкций с нефтяного сектора страны и разморозке иранских активов за рубежом.