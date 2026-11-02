Опубликована запись разговоров экипажа рухнувшего во Флориде самолёта: последними словами стала молитва «Отче наш»

Опубликована запись переговоров пилотов упавшего во Флориде самолёта с диспетчерами. Фото: Иван ВИСЛОВ.

Расшифровка радиообмена пилотов частного самолета Learjet 60, потерпевшего крушение во Флориде, опубликована в социальных сетях. Речь идёт о самолёте, рухнувшем на дорогу посреди оживлённой улицы на курорте Палм-Бич.

Из расшифровки следует, что пилоты вначале сообщили диспетчеру об умеренном обледенении. Позже они отметили, что самолёт снижается слишком быстро и сообщили, что управление воздушным судном потеряно.

«Объявляем чрезвычайную ситуацию. У нас превышение допустимой скорости снижения... Мы разобьемся! Черт возьми, мы теряем время», - такими были последние слова одного из пилотов.

Также на записи слышно, как кто-то из находящихся на борту читает молитву «Отче наш», а остальные люди кричат.

Ранее сообщалось, что частный самолёт упал посреди улицы в Палм-Бич в США (штат Флорида). При этом погибли девять человек, находившихся на борту.

Ранее в Боливии самолет ВВС C-130 Hercules упал на оживленную улицу в Эль-Альто и проломил десятки автомобилей. В результате погибли 15 человек. Самолет перевозил сотни тысяч купюр по запросу Центробанка Боливии.