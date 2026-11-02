В Литве призвали не допустить возвращения к российскому газу

Савицкас: ЕС нужно преодолеть энергокризис, чтобы не вернуться к газу из России Фото: REUTERS.

Европе нужно начать хоть как-то действовать для преодоления энергетического кризиса, чтобы призывы вернуться к закупкам российского газа не усиливались. Об этом в интервью порталу Rapporteur заявил министр энергетики Литвы Лукас Савицкас.

«Если не будет четкого плана действий по оказанию помощи государствам и правительствам в решении проблем, связанных с ростом цен на энергоносители и давлением на общество, то альтернативные предложения будут звучать все громче», — заявил литовский чиновник.

Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев связал высокие цены на энергоносители в Евросоюзе с беспорядками и мародерством в Германии. По его мнению, к такой ситуации привел отказ европейских стран от российского газа.

До этого первый вице-премьер, министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек заявил, что Евросоюз (ЕС) вступает в очередной энергокризис и сильнее всего он ударит по странам в центральной части континента.