Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика2 ноября 2026 4:57

ВС России поразили сухогруз с грузами для ВСУ у Одессы

ВС РФ нанесли удар по месту укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населённого пункта Тузлы Одесской области
Мария СПИРИДОНОВА
ВС России Южнее Одессы поразили сухогруз с грузами для ВСУ

ВС России Южнее Одессы поразили сухогруз с грузами для ВСУ

Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) России возле Одессы поразили сухогруз, доставлявший грузы, предназначенные для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение ночи российские военные продолжали наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах противника, и по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.

«На переходе морем в 58 км южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ударов поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населённого пункта Тузлы Одесской области. Накануне ВС РФ также поразили судно с грузами для ВСУ у берегов Одессы.