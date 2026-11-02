ВС России поразили сухогруз с грузами для ВСУ у Одессы

ВС России Южнее Одессы поразили сухогруз с грузами для ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Вооружённые силы (ВС) России возле Одессы поразили сухогруз, доставлявший грузы, предназначенные для ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, в течение ночи российские военные продолжали наносить удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры, используемым в интересах противника, и по морским судам, задействованным для перевозки грузов военного назначения.

«На переходе морем в 58 км южнее Одессы поражено морское судно типа "сухогруз", доставлявшее грузы, предназначенные для ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ударов поражено место укрытия и хранения пусковых установок противокорабельных ракетных комплексов «Нептун» в районе населённого пункта Тузлы Одесской области. Накануне ВС РФ также поразили судно с грузами для ВСУ у берегов Одессы.