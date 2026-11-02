Мелания Трамп назвала гуманитарную миссию в Алёшках успешной

Первая леди США Мелания Трамп. Фото: Ron Sachs/Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Первая леди США Мелания Трамп заявила, что считает гуманитарную операцию в Алёшках Херсонской области успешной, и выразила признательность России. Об этом она написала в соцсети X.

По её словам, режим прекращения огня завершился, а миссия выполнена. От имени Америки она поблагодарила Москву и Киев за лидерство и сотрудничество в обеспечении перемирия. Мелания Трамп также выразила надежду, что гуманитарная миссия в Алёшках положит начало прочному миру между двумя странами.

Гуманитарная операция в Алёшках Херсонской области проходила в условиях локального перемирия. Перемирие было необходимо для проведения гуманитарной операции. Режим тишины ввели с 04:00 мск 27 октября 2026 года, а завершился он 1 ноября в 22:59. Договорённость о прекращении огня достигли при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Координировали процесс российский и украинский омбудсмены — Яна Лантратова и Дмитрий Лубинец. По итогам миссии стороны подтвердили, что обязательства были соблюдены без нарушений.