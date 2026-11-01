В Алешках истек срок режима тишины, введенного для гуманитарной миссии

В Алешках истек режим тишины, введенный для выполнения гуманитарной миссии Фото: Кирилл ВЕРШИНИН.

Режим прекращения огня в районе Алешек Херсонской области завершился. Локальное перемирие действовало с 27 октября по 22:59 1 ноября по московскому времени. Оно было необходимо для проведения гуманитарной операции: доставки помощи жителям и эвакуации всех желающих покинуть город.

Договоренности о временной остановке боевых действий Россия и Украина достигли при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Подготовка миссии началась еще в мае. В ее организации участвовали уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Перед началом эвакуации российские саперы разминировали маршруты. При проведении этих работ погибли два человека, в том числе военнослужащий-сапер.

30 октября гуманитарная колонна доставила в Алешки несколько десятков тонн продуктов, медикаментов, средств гигиены и топлива для генераторов. Жители могли самостоятельно выбрать, куда отправиться — в Россию или на Украину.

Эвакуированных, решивших остаться в России, сначала доставили через Армянск в Симферополь, а затем часть из них разместили в Краснодарском крае. На Кубани людей поселили в оздоровительном комплексе.